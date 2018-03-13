В США ускоряются темпы добычи сланцевой нефти

15:55, 13 марта 2018
Энергетика
600 0
REUTERS

Читайте такжеТри страны подали заявки на вступление в ОПЕК

В феврале в EIA ожидали роста добычи в марте на 110 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Dow Jones.

Такой скачок добычи сланцевой нефти усиливает тревогу относительно того, что совокупный объем добычи нефти в США, который составляет 10 миллионов баррелей в день, в этом году приблизится к 11 миллионов баррелей в день. Такой рост приведет к избытку предложения на рынке нефти.

Самый сильный рост объемов добычи наблюдается в Пермском нефтегазовом бассейне в Западном Техасе. Ожидается, объемы добычи нефти в апреле в этом районе вырастут на 80 000 баррелей в день и составят 3,2 млн баррелей в день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нефть добыча цены#добыча сланцевой нефти