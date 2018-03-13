Глава "Газпрома" заявил, что транзиту российского газа через Украину ничего не угрожает

Алексей Миллер прогнозирует, что расторжение контрактов от 2009 года на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке может длиться полтора-два года.

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что для транзита газа в Европу через Украину "нет никаких рисков".

Читайте такжеПотіснити "Газпром" у Європі: США збираються збільшити експорт зрідженого газу в чотири рази

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Расторжение контрактов – это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс минус полтора-два года, но для транзита газа в Европу по территории Украины в настоящие время рисков никаких нет", - сказал Миллер.

По его словам, рисков нет, "если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины".

По словам Миллера, он рассчитывает, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс в интересах сторон.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату "Газпромом" долга составляла 3,5 миллиона долларов.

"Газпром" на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракты от 2009 года на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с "Газпрома" суммарно 8,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 миллиарда долларов и 172 миллиардов гривень, соответственно.