Работа Приднепровской ТЭС несет экологическую угрозу городу Днепр - активисты

По словам активистов, компания ДТЭК должна была провести модернизацию станции до конца 2017 года, однако не сделала этого.

Работа Приднепровской ТЭС, которая входит в крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, несет экологическую угрозу городу-миллионнику Днепру из-за отсутствия модернизации энергоблоков станции, предусмотренной приватизационными обязательствами.

Об этом в ходе митинга под стенами офиса ДТЭК в Киеве сообщила жительница Днепра, общественный активист Ирина Черныш, которая уже много лет занимается проблемой Приднепровской ТЭС.

«До конца 2017 года Приднепровская ТЭС должна была установить на свои энергоблоки пыле- и газоочистное оборудование, но опять этого не сделала… Уже с 1 января 2018 года мы должны были дышать воздухом более чем в десять раз чище, освобождённым от пыли с тяжелыми металлами, освобожденным от газа», - сказала Черныш.

По ее словам, сейчас станция более чем в 10 раз превышает предельно допустимые концентрации вредных веществ, что подтвердила проверка экологической инспекции, проведенная в 2017 году. Однако проблема заключается не только во вредных выбросах, но и в отходах, которые не утилизируются, а накапливаются, в том числе в черте города, попадают в почву, в подземные воды, наносят огромный ущерб местной реке Шиянке.

«Сегодня есть проблема не только в выбросах, но и в золошлаках, которых накопилось уже более 20 млн тонн. Они не утилизируются, не перерабатываются, не вывозятся, они просто складируются в городе, на его границах. Они уничтожают почву, они уничтожают подземные воды, они уничтожают реку Шиянку, которая впадает в Днепр, и эти золошлаки … поднимаются до уровня воды, настолько много их просачивается, и, если взять иловые образования в реке – это просто зола и шлак. Этим всем загажен наш город, и компания сегодня не предоставляет реальной программы утилизации этих отходов», - подчеркнула активист.

Так, например, она сообщила, что один из объектов, на которые отправляются отходы со станции, находится в черте города и занимает треть жилого квартал.

«Один из таких объектов находится в черте города, он занимает треть жилого квартала, находится в русле реки, то есть это когда-то была река, ее перегородили дамбами и просто начали складывать в грунт, без бетонной подушки, эти отходы. Таких отходов станция производит от 150 до 200 тыс. тонн в год... Если посчитать суммарно, ежедневно один горожанин миллионного города получает до полукилограмма всевозможных отходов, твёрдых и газообразных», - отметила Черныш.

Вышедшая к протестующим руководитель департамента экологической безопасности компании Ирина Вербицкая сообщила, что ДТЭК в этом году планирует начать проведение экологической модернизации на одном энергоблоке Приднепровской ТЭС.

«В этом году мы на десятом блоке устанавливаем пылеочистное оборудование, на седьмом - в следующем году, на восьмом блоке - в 2020 году. Установка серо- и азотоочистки на Приднепровской ТЭС предусмотрена с 2026 года», - сказала Вербицкая.

На вопрос журналистов о том, почему компания не выполняла свои обязательства по экологической модернизации данной ТЭС, она отметила, что станция длительное время не работала из-за нехватки угля антрацитовой группы, которая была вызвана блокадой АТО, а также стоял вопрос о целесообразности ее дальнейшей эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2016 года в Украине действует «Роттердам+» - формула расчета стоимости угля, поставляемого на тепловые электростанции. И хотя большую часть угля Украина добывает на своей территории, в вышеупомянутую формулу заложили транспортировку угля морем, перевалку в порту и доставку железной дорогой с Роттердама в Украину.

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что за два года применения формулы «Роттердам+» украинцы дополнительно уплатили энергохолдингу ДТЭК свыше 25 млрд грн дохода.

Справка. Приднепровская ТЭС расположена в пределах г. Днепр и обеспечивает электрической энергией Днепропетровскую область, а областной центр еще и тепловой энергией. Станция с восьмью блоками введена в эксплуатацию в декабре 1954 года.