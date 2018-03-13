Трубы горят: как взыскать долги с "Газпрома"

Российский «Газпром», после полного проигрыша «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, не собирается оплачивать выставленный ему чеку в 2,56 миллиарда долларов, к которому ежедневно – с 28 февраля, дня вынесения вердикта – добавляется еще и пеня в 500 тысяч долларов. Такой вывод напрашивается, исходя из действий «Газпрома». Усмотрев в решении шведского суда «политическую подоплеку», газовый гигант уведомил украинскую компанию, что подает апелляцию на решение арбитража и новый иск – о разрыве контракта как на куплю-продажу голубого топлива, так и на его транзит через территорию Украины.

В «Нафтогазе» заявили, что не видят оснований для расторжения контракта с «Газпромом», а сделать это российский монополист в одностороннем порядке не имеет права. НАК также не собирается ждать проявлений доброй воли должников и готов начать процедуру ареста активов «Газпрома».

В создавшейся ситуации премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту скоординировать с «Нафтогазом» меры по принудительному взысканию с «Газпрома» определенной шведским трибуналом суммы.

УНИАН разбирался, что представляет собой эта процедура и каковы шансы Украины победить в противостоянии с «Газпромом».

Решение суда – только первый шаг к победе

Как пояснил УНИАН Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», теперь для «Нафтогаза» на первый план выходит задача – разыскать упомянутые активы «Газпрома», чтобы определиться, в какие юрисдикции затем обращаться для признания решения Стокгольмского арбитража, с последующим его принудительным исполнением.

По словам Марченко, решение Стокгольмского арбитража является окончательным, но подлежит прохождению специальной процедуры признания и приведения к исполнению практически в каждой отдельной стране мира (из признанной ООН), где Украина в лице «Нафтогаза» хочет это решение исполнить. Нельзя просто прийти с бумагой из Стокгольма к судебному исполнителю, к примеру, в Китае, и потребовать арестовать какое-то газпромовское имущество в Пекине.

«Сначала нужно обратиться в соответствующий местный суд, получить признание решения арбитража на территории Китая, и только потом будет выдан аналог украинского исполнительного листа», - пояснил юрист.

По его словам, в мире существует достаточно большое количество компаний, которые специализируются на розыске активов. А с учетом того, что «Газпром» - структура публичная, с выполнением этой задачи не должно быть особых проблем, хотя вполне вероятно, что есть у газового монополиста активы, записанные на оффшорные «дочки» и «внучки».

При этом Марченко подчеркивает, что Украина в этой войне должна идти до конца и действовать решительно. Несмотря на то, что международный розыск и взыскание активов – сложная процедура, она сама по себе является типичной стандартной практикой.

«Европейский суд по правам человека в своем прецедентном решении указал, что судебный процесс был бы неполным без процедуры его исполнения и, тем самым, только суд (без исполнительной службы) не может гарантировать «права на справедливый суд». То есть, получить решение суда – важный, но только первый шаг к настоящей победе. Российская Федерация редко добровольно платит по долгам. Они очень рьяно участвуют всегда в арбитражах и судах, активно и качественно отстаивают свою позицию, но никогда добровольно решения против себя не исполняют. Как это было в деле «Юкоса» или «Нога». Поэтому нам нужно рассчитывать на полномасштабную войну «до конца»», - говорит Марченко, добавляя, что затраты на дополнительные процедуры (розыск активов, признание и исполнение решения) абсолютно не сопоставимы с суммой взыскания, поэтому – игра стоит свеч.

«Стоимость профессиональных услуг по розыску активов исчисляется десятками, порой – сотнями тысяч долларов, изредка миллионами – все зависит от количества активов и юрисдикций, которые необходимо глубоко охватить. С учетом того, что мы намерены взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов, то игра точно стоит свеч. И нужно максимально быстро это делать», - считает юрист.

Не столь оптимистично настроен эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук. Он считает, что в заявлениях об аресте активов «Газпрома», реализовать который очень сложно, больше политики, чем экономики.

«Аресты активов могут касаться только того имущества, которое принадлежит «Газпрому». В ЕС практически нет активов, которые можно считать собственностью «Газпрома». Есть юридические лица, которые связаны с «Газпромом» и выступают совладельцами компаний. Но «чистого» бизнеса нет. Есть проекты, которые выступают гарантиями при получении кредитов, выпуске еврооблигаций. Даже арест газа, который порой фигурирует в этой истории, не возможен. Ведь владельцы газа – компании ЕС. И они не являются стороной арбитража. Поэтому арест – глухой номер. И если ситуация будет развиваться вопреки юридическим нормам, то, скорее всего, речь пойдет о политических аспектах», - подчеркнул эксперт.

Кошелек или газ?

Эксперты по-разному оценивают вероятный результат нынешней фазы противостояния «Нафтогаза» и «Газпрома».

Марченко считает, что все сведется к договоренностям с учетом дальнейших отношений двух компаний: «Думаю, в целом, эта история через какое-то время закончится договоренностями сторон о каких-то зачетах, к примеру, об учете суммы долга в дальнейших расчетах. Стороны сейчас громко бряцают оружием, но по итогу все равно будут договариваться, скорее всего, в рамках структурирования дальнейших отношений».

По мнению Корольчука, выяснение отношений затянется на длительное время и не исключает, что итог может быть не совсем выгоден Украине. «Во временном формате это может затянуться на годы. Ведь любое решение суда в странах ЕС по аресту активов «Газпром» может обжаловать. Еще нужно понимать, что любые судебные процессы или аресты – на руку «Газпрому». Поскольку они могут создать ситуацию, когда «Газпром» не сможет продлить договор с «Нафтогазом» на транзит или покупку газа. Тогда будут искать «третью» компанию и не факт, что это будет выгодно Украине», - сказал эксперт.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, убежден, что никакой «мировой» не будет, «Газпрому» придется платить по долгам, причем – исключительно в денежной форме, а сам процесс выяснения отношений займет 4-5 месяцев.

«Не будет «Газпром» платить – активы отберем точно. Все достаточно оптимистично, и юристы оценивают позицию «Нафтогаза» как очень сильную. Аргументов у «Газпрома», чтобы закрыть этот вопрос через суд, минимум. Никакой мировой договоренности. «Газпром» должен уплатить долг. Любая договоренность будет означать только то, что «Газпром» выполнил решение арбитража и все оплатил, причем деньгами, как это написано в решение Стокгольмского арбитража. Это же не абстрактное решение, оно очень конкретное. Безусловно, «Газпром» будет пытаться выкрутиться, но это не тот случай. И времени на все понадобится 4-5 месяцев, не больше», - резюмирует эксперт.

…На данный момент козыри – у украинской стороны. И грех ими не воспользоваться. Россия, всегда использовавшая газовую дубину для того, чтобы поставить Украину на колени, должна осознать – «младший брат» давно вырос. Тем более, сейчас на нашей стороне выступают и Европа, и США – пришло время укротить «Газпром». Это – дело чести.

Нана Черная