"Газпром" до конца марта подаст апелляцию по транзитному контракту с "Нафтогазом"

Как заявил глава "Газпрома", по контракту на поставку газа в Украину апелляция уже подана.

До конца марта российский газовый монополист "Газпром" подаст апелляцию в Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа в Украину, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке", - сказал Миллер.

По его мнению, Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое "нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам – контракту на поставку газа в Украину и транзитному контракту".

"По решению Стокгольмского арбитража "Газпром" должен НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 миллиарда долларов. И сразу НАК "Нафтогаз Украины" сделал заявление о том, что и за предстоящий 2018 год, и за 2019 год, до конца действия контрактов, НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет с нас ещё штрафы, и мы будем вынуждены заплатить ещё несколько миллиардов долларов", - сказал Миллер.

Он добавил, что в таких условиях для "Газпрома" эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и "Газпром" принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 7 марта сумма процентов за невыплату "Газпромом" долга составляла 3,5 миллиона долларов.

"Газпром" на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракты от 2009 года на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Правительство Украины намерено взыскать с "Газпрома" суммарно 8,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 миллиарда долларов и 172 миллиарда гривень соответственно.