Госгеонедр использует закон для прикрытия своих непрозрачных действий – Минэкологии

Семерак также считает, что Госгеонедр нуждается в коренных реформах.

Государственная служба геологии и недр Украины, которой руководит в должности временно исполняющего обязанности главы Олег Кирилюк, использует нормы закона "Об оценке влияния на окружающую среду" для прикрытия своих непрозрачных и возможно коррупционных действий.

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Такое заявление сделал глава Министерства экологии и природных ресурсов, в сферу подчинения которого входит Госгеонедр, Остап Семерак, комментируя тот факт, что служба отказалась выносить на ближайший аукцион спецразрешения на разработку нефтегазовых участков, ссылаясь на нормы упомянутого закона.

"То заявление, о котором вы говорите (пресс-релиз Госгеонедр о проведении аукциона по продаже спецразрешений, на который не были вынесены нефтегазовые участки – УНИАН) не соответствует действительности. Заявление никоим образом не связано с этим законом. К сожалению, оно ошибочным образом используется для прикрытия непрозрачных, возможно коррупционных действий службы, о которой вы упомянули", - сказал министр.

Поэтому Семерак считает, что Госгеонедр нуждается в коренных реформах.

"Я очень жду, когда в эту службу придет новый руководитель (там есть вакантная должность), который начнет реформировать эту службу в направлении прозрачности, открытости и надлежащего устойчивого развития в области недропользования", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря пресс-служба Госгеонедр сообщила, что служба подготовила перечень участков недр с 13 специальными разрешениями, которые планируется выставить на аукцион с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки. Проведение аукциона в формате электронных торгов запланировано на начало лета 2018 года. Госгеонедр не стала выставлять на этот аукцион нефтегазовые участки, объясняя это нормами закона "О нефти и газе" и "Об оценке влияния на окружающую среду".

Ранее в Ассоциации газодобывающих компаний Службу геологии и недр критиковали за то, что она около года не проводит конкурсы по продаже спецразрешений на пользование недрами, в том числе на нефтегазовые месторождения.

Также претензии к работе Госгеонедр высказывала крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта". В прошлом году госорган долгое время не продлевал компании спецразрешения на добычу нефти на шести месторождениях, в результате чего компания недополучила около 90 тысяч тонн нефти и конденсата и 70 миллионов кубометров газа. В конце февраля 2018 года глава "Укрнафты" Марк Роллинс заявил о проблемах и в этом году. По его словам, Госгеонедр отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений и поэтому "справедливости получится добиться только после долгой судебной борьбы". Кроме того, в "Укрнафте" считают неправомерной деятельность Госгеонедр, которая в прошлом году без проведения конкурса выдала разрешение на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области частной компании "Аркона Газ-Энергия". Журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников "Арконы Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.

В мае 2017 года Кабмин назначил Олега Кирилюка зампредседателя Госгеологии и недр и временно возложил на него исполнение обязанностей руководителя службы.