Внедрять аукционы на квоты "зеленой электроэнергии" ранее 2020 года бессмысленно - эксперты энергорынка

Прежде чем говорить о принятии и имплементации нового закона об аукционах по продаже квот "зеленой электроэнергии", нужно сформировать доверие инвесторов.

Представленный сегодня в Верховной раде проект перехода на аукционы для предприятий "зеленой" энергетики с 2019 года вызвал вопросы и критику со стороны экспертов и участников рынка. Общее мнение – поспешное и непродуманное внедрение новых правил негативно повлияет на развитие возобновляемой энергетике в Украине.

"Я понимаю, что никуда мы от этого (аукционов, - ред.) не денемся, это мировой тренд, но давайте вспомним, что, во-первых, у нас есть принятая Энергетическая стратегия и Национальный план действий до 2020 года, до того, как мы начинаем менять правила. Во-вторых, после 2020 года будут изменены Европейские директивы, и мы снова будем менять законодательство. Если же говорить об аукционах, то, прежде всего, необходимо заинтересовать инвестора, чтобы он в принципе был готов идти на аукционы. Я считаю, что бессмысленно и очень опасно до 2019 года принимать этот закон", - отметил Андрей Конеченков.

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Торстен Веллерт, руководитель энергетической группы Группы по поддержке Украины Представительства ЕС, в рамках своего выступления отметил, что прежде чем говорить о принятии и имплементации нового закона об аукционах по продаже квот "зеленой электроэнергии", нужно сформировать доверие инвесторов.

"Очень важно, как будет имплементирован новый закон. Нужно генерировать доверие. Инвесторы сейчас говорят: "Этот тариф очень привлекательный, но мы просто не верим, что он будет действовать, что будет стабильность". Я думаю, что моментального перехода на аукционы не может быть. А должен быть период, когда нужно обязательно объяснить всем (суть и правила аукционов, - ред.)", - сказал Торстен Веллерт.

Сопредседатель Комитета по топливу и энергетике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Ярослав Петров также подчеркнул, что иностранные инвесторы, которые развивают в стране проекты "зеленой энергетики", обеспокоены внезапными изменениями правил, которые предлагают парламентарии.

"Мы сейчас очень много работаем с иностранными компаниями, которые инвестируют в такие проекты ("зеленую энергетику", - ред.). Большинство из них только планируют реализовать свои проекты в следующем году. Если же внедрить новый режим (аукционы по продаже электроэнергии, вместо действующего зеленого тарифа - ред.), то инвесторы будут не уверены, продолжать ли им эти проекты, или нет. Ожидания инвесторов – они такие, чтобы иметь возможность реализовать по текущему режиму свои проекты до 2020 года", - сообщил Ярослав Петров.

Как сообщил на круглом столе народный депутат Лев Пидлисецкий, Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рассматривает предложения по внесению изменений в законодательство, связанные с внедрением аукционов для предприятий возобновляемой энергетики. На сегодняшний день он озвучил ряд тезисов, которые планируется оформить в отдельный законопроект. В частности, речь идет о ежегодных квотах продажи электроэнергии, произведенной ветровыми и солнечными станциями, на аукционах, снижении "зеленых" тарифов, принятии новых правил работы для производителей ВИЭ.

"Кабинет министров по представлению Министерства энергетики в консультациях с системами передачи должен определять ежегодную квоту, которая выносится на аукцион. Квоты определяются, например, условно, - 1 ГВт до 2020 года солнца и ветра. Соответственно, предлагается и выставляется на продажу. На аукцион по покупке квоты идут все желающие. Вся солнечная генерация более 5 МВт и вся ветровая генерация более 10 МВт должна идти обязательно на квоты. Цена, которая формируется на аукционе для единицы кВт-часов, закладывается в договор на 15 лет", - сообщил Лев Пидлисецкий.