Украина подтвердила надежность своего газового транзита, несмотря на действия "Газпрома" - "Нафтогаз"

В начале марта этого года отказался выполнять мартовские поставки газа нашей стране и снизил давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

Украина подтвердила статус надежного партнера, обеспечив транзит российского газа в страны ЕС, несмотря на действия российского газового монополиста "Газпрома", который отказался выполнять мартовские поставки газа нашей стране и снизил давление на входе в украинскую газотранспортную систему в начале марта этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"После неудачных попыток российского монополиста создать искусственный газовый зимний кризис, вся Европа убедилась, что Украина - надежный партнер, который способен обеспечивать транзит в самых сложных ситуациях. Транзит по территории Украины является экономически выгодным в направлении Центральной и Восточной Европы. Он также является самым безопасным маршрутом, так как мы не занимаемся газовым шантажом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Газпром" постоянно страдает хронической "гипотонией", при этом иногда происходят "случайные" резкие снижения давления в пиковые морозы, что приводит к рискам срыва работы отечественной ГТС.

Как сообщал УНИАН, после того, как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 килограмма на квадратній сантиметр.

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В "Нафтогазе" сообщили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а "Нафтогаз" в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

По словам Порошенко, благодаря действиям "Нафтогаза" и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также президент заявил, что "Газпром" заплатит "все до копейки", согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация уже была полностью стабилизирована.

В прошлом году Украина транспортировала в ЕС рекордные за несколько последних лет 93 миллиарда кубометров газа.