Апелляционный суд Киева подтвердил многомиллиардный штраф АМКУ "Газпрому"

Суд отказал «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы.

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпром» штрафа в 85,9 млрд грн за нарушение конкурентного законодательства Украины, а также пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа, сообщается на сайте суда.

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«Постановлением от 13 марта 2018 года по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ОАО «Газпром» в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для такого ареста активов компании за рубежом. Также ранее глава Минюста Павел Петренко заявлял, что на территории Украины у "Газпрома" нет активов на сумму 171 млрд грн.

При этом «Газпром» продолжает оспаривать решения и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратился в Апелляционный хозсуд Киева с соответствующей жалобой.