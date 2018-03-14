Нацкомиссия утвердила правила нового рынка электроэнергии

По информации регулятора, документы регламентируют функционирование всех сегментов нового рынка электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ряд документов, которые станут основой вторичного законодательства для функционирования в Украине новой модели конкурентного рынка электроэнергии.

Читайте такжеКабмин предоставил компании Ахметова отсрочку по выплате миллиардного кредита

Соответствующие постановления были приняты в течение часа на заседании комиссии 14 марта.

Так, комиссия утвердила «Правила рынка», «Правила рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка», «Кодекс системы передачи», «Кодекс системы распределения», «Кодекс коммерческого учета» и «Правила розничного рынка электроэнергии».

По информации комиссии, «Правила рынка» определяют порядок регистрации участников рынка электрической энергии (производителей, трейдеров и потребителей), порядок и требования к договорам об регулировании небалансов электроэнергии (несоответствия прогнозного и фактического уровня производства) и др. Этот документ также регламентирует все остальные сегменты рынка электроэнергии.

Принятые «Правила рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка» были разработаны с участием представителей госпредприятия «Энергорынок», на базе которого и будут созданы эти рынки электроэнергии. Эти правила регламентируют отношения между оператором двух рынков (компанией «Энергорынок») и производителями или трейдерами, которые будут присутствовать в этих сегментах торговли электроэнергией.

«Кодекс систем передачи» определяет порядок планирования развития систем передачи (магистральных и межгосударственных электросетей), условия и порядок доступа (присоединения) к этим системам. Кроме этого, Кодекс определяет порядок планирования, управления и эксплуатации систем передачи в нормальных и аварийных режимах, а также стандарты безопасности и др.

Также отмечается, что принятие «Кодекса системы передачи» ускорит приведение технических параметров украинской энергосистемы в соответствие с требованиями системы европейских операторов (ENTSO-E) и будет способствовать минимизации технических ограничений для работы рынка электрической энергии, в том числе по экспорту/импорту электроэнергии. «Все это, в свою очередь, приведет к повышению надежности функционирования энергосистемы Украины и безопасности поставок электрической энергии потребителям», - сказано в документе.

Согласно тексту опубликованного объяснения НКРЭКУ, «Кодекс систем распределения» регламентирует функции, права и обязанности оператора региональных распределительных электросетей (облэнерго), а также устанавливает порядок, которым планируется развитие региональных сетей. Этот документ содержит условия и порядок присоединения потребителей к системам распределения, порядок эксплуатации сетей. Кроме того, регламентируется подключение распределенной генерации (небольших электростанций), при этом приоритетом остается производство электроэнергии из альтернативных источников энергии. Документ содержит более 290 страниц текста.

«В этом документе учтены все факторы, которые сдерживают коррупционные риски», - прокомментировал принятие документа глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк, отвечая на вопрос представителей общественных организаций о возможных рисках, которые могут быть заложены в «Кодексе систем распределения».

«Кодекс коммерческого учета» электрической энергии определяет порядок ведения учета электроэнергии, порядок проведения регистрации поставщиков услуг коммерческого учета и др.

Принятые «Правила розничного рынка электроэнергии» регламентируют договорные отношения между потребителями и энергопоставляющими организациями. Согласно этим правилам, предполагается разделение деятельности поставляющих организаций на три вида: поставщика универсальной услуги, поставщика «последней надежды» и конкурентного поставщика. В документе отмечается, что потребители должны заключить новые договора (в соответствии с принятыми правилами) с облэнерго до 1 декабря 2018 года.

Соответствующие постановления вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». 8 июня этот закон подписал президент Петр Порошенко.

По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию.

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков.

Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребители электроэнергии.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Внутрисуточный рынок – рынок, на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке «на сутки вперед».

Балансирующий рынок – это рынок, на котором оператором системы передачи электроэнергии будут докупаться недостающие объемы электроэнергии для сбалансирования уровня производства и импорта с уровнем потребления. Данный рынок также предусматривает применение механизма для регулирования небалансов (невыполнения заявленного режима генерации компанией-производителем).

Рынок вспомогательных услуг – рынок, на котором энергокомпании смогут предоставлять (продавать) оператору системы передачи вспомогательные услуги для обеспечения стабильного энергоснабжения, например, для регулирования частоты тока.