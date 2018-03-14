Встреча на Эльбе: «Нафтогаз» анонсировал проведение переговоров с «Газпромом» к концу марта

«Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает проведения переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом» в том числе, относительно выполнения решения Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook.

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«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты.

«Кроме того, мы направили «Газпрому» требования о пересмотре тарифа (на транзит газа - УНИАН). На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - цитирует пресс-служба главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно прошла этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки» согласно решению Стокгольмского арбитража.

В прошлом году Украина транспортировала в ЕС рекордные за несколько последних лет 93 млрд куб. м газа.