В Полтавской области уже несколько дней горят торфяники

Возле села Тишки Лубенского района Полтавской области пожарные никак не могут погасить пожар на поверхностных залежах торфа, который возник еще 30 октября.

По данным пресс-службы облуправления ГСЧС, общая площадь пожара составляла около 5,8 га.

На месте пожара работают спецбригады облуправления ГСЧС. Пожарным уже удалось потушить часть очагов возгорания, однако по состоянию на вчерашний вечер огонь еще занимал площадь 1,8 га. Работа по ликвидации пожара будет продолжена сегодня – 3 ноября.

Читайте такжеПод Днепропетровском горят торфяники: около 200 машин лежат в кюветахВ облуправлении ГСЧС УНИАН сообщили, что по данным института «Укрземпроект» на территории Полтавской области общая площадь торфяников составляет 42 тыс. га. Наибольшие площади торфяников имеют Хорольский район (9896 га), Оржицкий район (8007 га), Пирятинский район (6245 га), Лубенский район (5259 га), Семеновский район (4097 га), Лохвицкий район (3789 га) и Зеньковский район (1933 га).