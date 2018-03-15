ДТЭК Ахметова хочет перевести на газовый уголь еще два блока Приднепровской ТЭС

Компания ранее уже переоборудовала два блока этой станции.

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова до конца этого года планирует перевести два энергоблока Приднепровской ТЭС с работы на дефицитном угле антрацитовой группы на топливо газовых марок.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила директор по коммуникациям "ДТЭК-Энерго" Ирина Милютина.

"На Приднепровской ТЭС уже два блока переведены, и еще два будут переведены до конца года", - написала она.

Как сообщал УНИАН, после потери из-за боевых действий на Донбассе Украиной контроля над добычей собственного угля антрацитовой группы, тепловая генерация начала испытывать дефицит этого вида топлива. В 2016-2017 годах энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". В частности, госкомпания "Центрэнерго" переоборудовала второй и пятый блоки Змиевской ТЭС, а также четвертый блок Трипольской ТЭС. ДТЭК переоборудовал два блока Приднепровской ТЭС и рассматривает возможность перевода блока Криворожской ТЭС.

По данным Минэнергоугля, благодаря переводу блоков на газовый уголь, тепловая генерация в 2018 году сможет сократить потребление антрацита до 4,8-4,9 млн тонн, что на 20% меньше, чем в 2017 году.