Хмельницкая АЭС отключила блок №1 от сети для ремонта

Хмельницкая атомная электростанция отключила от энергосети блок №1 для проведения текущего ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, блок был отключен 1 ноября в 01:44.

По состоянию на 3 ноября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 57-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 49-е сутки планового ремонта.

Читайте такжеУкраина собирается достроить блоки АЭС быстро и без РоссииДиспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 070 МВт, для Ривненской АЭС – 2 825 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 020 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 010 МВт.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.