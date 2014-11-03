Украина в октябре купила в Европе меньше миллиарда кубометров газа

Об этом свидетельствуют предварительные данные операторов газотранспортных систем Словакии и Польши, через которые сейчас Украина реализуются такие поставки, которыми располагает УНИАН.

В октябре Украина импортировала через Словакию 809 млн кубометров газа и через Польшу 76 млн кубометров.

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В среднем ежесуточные поставки через Словакию составляли 26,1 млн кубометров при максимальных технических возможностях в 27 млн кубометров, а через Польшу - 2,4 млн при возможном максимуме в 4 млн кубометров.

В прошлом месяце Украина не импортировала газ через территорию Венгрии, которая объявила о прекращении реверса в конце сентября.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза" за первые девять месяцев текущего года Украина импортировала из Европы 2,2 млрд кубометров газа, 986 млн из которых в сентябре.

Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала текущего года цены на свое топливо почти в 2 раза. На прошлом неделе после длящихся около полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров.

Один из польских экспертов Томаш Хмаль отмечал агентству, что газ у европейских поставщиков, которыми выступают немецкая RWE Supply&Trading и норвежский Statoil, будет стоить дешевле, чем российское топливо с этой скидкой.