Украина в связи с отопительным сезоном сократила запасы газа в хранилищах на 3%
Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 25 октября по 1 ноября сократились на 3% или на 502 млн кубометров - до 16,084 млрд кубометров.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».
Читайте такжеУкраина в октябре купила в Европе меньше миллиарда кубометров газа
Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.
Украина после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.
Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».
Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.