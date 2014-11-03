Украина в связи с отопительным сезоном сократила запасы газа в хранилищах на 3%

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.

Украина после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.