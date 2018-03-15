Великобритания решила отказаться от российского газа
Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы Мей.
"Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны", - заявила Мей.
Как отмечает издание, треть природного газа Великобритания получает из РФ.
"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", - заявила она.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй 14 марта заявила, что Россия ответственна за попытку убийства бывшего российского шпиона и его дочери.
Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Также Правительство Великобритании предупреждало о готовности применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.