Великобритания решила отказаться от российского газа

14:26, 15 марта 2018
Энергетика
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REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы ​​Мей.

"Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны", - заявила Мей.

Как отмечает издание, треть природного газа Великобритания получает из РФ.

"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", - заявила она.  

Напомним, британский премьер Тереза ​​Мэй 14 марта заявила, что Россия ответственна за попытку убийства бывшего российского шпиона и его дочери.

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Также Правительство Великобритании предупреждало о готовности применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

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Теги: #отравление Скрипаля#экс-шпион Скрипаль