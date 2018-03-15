В Нацкомиссии по тарифам заверили, что электроэнергия для населения в ближайшее время не подорожает

По словам главы НКРЭКУ, решение об увеличении тарифов пока не рассматривается.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) в ближайшее время в Украине повышаться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ссылаясь на слова главы регулятора Дмитрия Вовка.

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«Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов», - сказал Вовк.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года НКРЭКУ утвердила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год, которое на 14,4% выше показателя за 2017 год и составляет 1,562 грн за МВт-ч (без НДС).

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, такой рост ОРЦ приведет к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей – как для промышленности, так и для населения. Для промышленности в этом году регулятор уже поднимал цены.

12 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться.