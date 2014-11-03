Польша в октябре продолжила недополучать газ из России

"PGNiG SA не получает в пунктах входа на восточной границе полного объема заказываемого у российского поставщика газа в рамках действующего контракта", - отметила пресс-служба польской компании.

Недопоставки газа из России компания компенсирует за счет поставок из других стран и отбора топлива из газовых хранилищ, в которых, по последним данным, накоплено 2,7 млрд кубометров газа.

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В пресс-службе польской компании также сообщили УНИАН, что ей удалось добиться от "Газпрома" компенсаций за то, что он не поставляет заказываемых объемов газа.

"PGNiG использует все доступные средства, предусмотренные контрактом с компанией "Газпром экспорт", для получения компенсаций потерь компании из-за ограничений газовых поставок в Польшу по ямальскому контракту. В связи с этим - как это предусмотрено контрактом - PGNiG получила компенсацию в цене газа за время ограничения поставок с восточного направления", - отметили в компании, отвечая на запрос агентства.

В PGNiG отказались назвать сумму компенсации и механизм ее получения, отметив, что это было бы нарушением условий подписанного с россиянами контракта.

Ранее УНИАН сообщал, что польские предприятия отказываются от российского газа.

Ранее также сообщалось, что PGNIG впервые в этом году публично заявил о меньших поставках газа из России, которая является главным его поставщиком в Польшу, в сентябре текущего года. Компания сообщала, что получала от "Газпрома" на 20-45% меньше газа, чем ему заказывала.

Справка УНИАН. Польша является одной из трех стран Европейского Союза, через которую Украина может прокачивать газ, но обладает наименьшими техническими возможностями по реверсу – максимум 4 млн кубометров в сутки, в то время как через Словакию и Венгрию за сутки можно прокачивать примерно 27 млн и 17 млн кубометров соответственно. В прошлом месяце Венгрия объявила о прекращении транзита газа в Украину, объяснив это необходимостью удовлетворить внутренние потребности в топливе, но ряд экспертов усмотрели в этом давление России.