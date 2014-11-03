Deutsche Bank: российская экономика в ближайшие годы будет падать из-за дешевой нефти

Deutsche Bank прогнозирует, что рост российской экономики составит 0,2% в 2015 году и 0,8% в 2016 году,

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на сообщение экспертов немецкого банка для инвесторов, передает Газета.ru.

Как отмечают в Deutsche Bank, российская экономика в большой степени зависит от доходов от добычи нефти, и доля энергетического и энергосвязанного производства в общем объеме производства является существенной.

Поэтому более низкие цены на нефть ведут к снижению роста российской экономики в ближайшие несколько лет, полагают в банке. По оценке экспертов Deutsche Bank, в среднесрочной перспективе стоимость нефти Brent составит в 2015–2018 годах от $89 до $90 за баррель, а в долгосрочной – $90 (ранее прогнозировалось $105).

Читайте такжеБюджет России теряет $2 млрд от каждого падения нефти на 1 долларРанее сообщалось, что ЦБ прогнозирует в первом квартале 2015 года нулевой темп роста экономики России. Также сообщалось, что санкции ЕС, по оценке Еврокомиссии, замедлят темп роста экономики в России на 0,6% в 2014 году и на 1,1% в 2015 году.