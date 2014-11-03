В Украине одобрили еще один контракт на поставки газа из Германии

«Согласовать заключение рамочного контракта купли-продажи природного газа между компанией E.ON Global Commodities SE и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», - говорится в приказе министерства от 24 октября 2014 года.

В то же время, в «Нафтогазе» отказались комментировать данный документ, добавив лишь, что компания ведет переговоры со всеми крупными поставщиками газа в Европе.

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Ранее УНИАН сообщал, что немецкая E. On подала иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж.

Также сообщалось, что E.ON с июля 2014 года начала поставлять газ для одного из крупнейших химических предприятий Украины «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Кроме E.ON, поставками газа в Украину занимаются немецкий газотрейдер RWE и норвежская Statoil.

Справка УНИАН. Компания E.ON образована в 2000 году путем слияния компаний VEBA и VIAG. В 2003 году компания вышла на газовый рынок путем поглощения компании Ruhrgas (сейчас E.ON Ruhrgas). 15 ноября 2012 года концерн E.ON AG преобразован в европейское акционерное общество. Около 90% акций находятся в свободном обращении.