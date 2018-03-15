Кабмин провел второй раунд переговоров по управлению ГТС

Правительство планирует до конца марта сформировать требования к будущему партнеру по управлению газотранспортной системой.

Кабинет министров планирует до конца марта утвердить условия проведения конкурса, в ходе которого будет выбрана иностранная компания - партнер по управлению украинской газотранспортной системой.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«До конца марта рабочая группа, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем, поставила задачу секретариату сформировать предложения по условиям конкурса», - написал он.

По словам вице-премьер-министра, после того, как рабочая группа определится с условиями конкурса, их предложат на рассмотрение правительства - для утверждения и дальнейшего проведения поиска надежного партнера, который будет гарантировать максимальную загрузку украинской ГТС.

Также Кистион отметил, что правительство провело второй раунд переговоров с потенциальными партнерами - с немецким и бельгийским операторами ГТС.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Для сохранения транзита после 2019 года, «Нафтогаз Украины» и правительство предложили провести выделение ГТС в новое самостоятельное юрлицо и привлечь к ее управлению европейского партнера.

В конце февраля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.