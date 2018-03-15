Экспорт электроэнергии из Украины в Молдову продлен еще на год

Ожидаемый объем экспорта украинской э/э составит около 30% от общего потребления молдавского рынка.

Украина продолжит экспортировать электроэнергию в Молдову с 1 апреля 2018 года на период 12 месяцев.

Ожидаемый объем экспорта украинской э/э составит около 30% от общего потребления молдавского рынка.

Компания-поставщик электроэнергии была определена по результатам тендера молдавской компании «Энергоком». Экспортировать электроэнергию в Молдову, как и в прошлом году, будет компания ДТЭК.

ДТЭК Павлоградуголь выкупила доступ к экспортным сечения на молдавский рынок на открытых аукционах НЭК «Укрэнерго» в декабре 2017 года.

«Развитие экспортного потенциала украинской электроэнергии является одним из ключевых стратегических приоритетов для нас. В данном случае интересы Молдовы совпадают с интересами Украины. Диверсификация поставок э/э будет способствовать стабильному обеспечению молдавских потребителей. Для Украины – это выравнивание нагрузки на нашу энергосистему и расширение рынков сбыта украинской э/э. А это рабочие места и поступления дополнительных валютных средств в экономику страны. Экспорт украинской э/э также будет способствовать усилению энергобезопасности обеих стран» - сказал коммерческий директор ДТЭК Энерго Виталий Бутенко.

Как сообщалось, Украина в январе-феврале 2018 года экспортировала электроэнергию на $49,7 млн, в т.ч. в феврале – на $28,1 млн. По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию в январе-феврале поставлена электроэнергия на сумму $31,3 млн, Польшу – на $11,7 млн, Молдову – на $5,5 млн, другие страны – на $1,2 млн.

В прошлом году поставки украинской электроэнергии в Молдову составили около 1,134 млрд. кВт/час.