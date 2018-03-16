В МВФ напомнили, что цены на газ должны определяться рынком

Текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию украинского президента Петра Порошенко относительно требований кредиторов.

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Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос DW, является одним из ниболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", - подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Порошенко в начале недели во время встречи с украинским бизнесом в Киеве заявил, что в ходе переговоров правительства и МВФ необхидимо учесть решение арбитража касательно спора "Нафтогазу Украины" и "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость голубого топлива должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

На сегодня предельная цена на газ для населения в Украине составляет 6,9 гривни за кубометр. Она состоит из цены газа как товара (определяется Кабмином) и стоимости его транспортировки (определяется Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).