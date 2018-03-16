В Раде предлагают запретить отключение украинцев от газа и света в отопительный период

Задолженность населения за электроэнергию по состоянию на конец января 2018 года составила 4 млрд грн, за газоснабжение – 13 млрд грн.

Глава парламентской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко зарегистрировал в парламенте постановление, которым предусматривается введение запрета на отключение от электроэнергии и газоснабжения потребителей в период отопительных сезонов (15 октября – 15 апреля) до середины апреля 2020 года.

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Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады тексте постановления №8108 от 12 марта 2018 года «Об установлении временного моратория на отключение населения Украины от услуг по поставке электроэнергии и газа во время отопительного периода».

«Временно, на время отопительного периода (15 октября - 15 апреля), установить мораторий на отключение следующих потребителей электрической энергии и услуг по газоснабжению (кроме случаев проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации последствий аварий или действия обстоятельств непреодолимой силы): физических лиц, использующих электрическую энергию и природный газ для бытовых нужд; социальных учреждений и здравоохранения; учебных заведений», - сказано в тексте постановления.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 15 апреля 2020 года.

Документом предусматривается запрет на отключение электроэнергии и прекращения газоснабжения компаниями независимо от формы собственности.

Проект постановления 13 марта был направлен в профильный парламентский комитет на рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения за электроэнергию по состоянию на конец января 2018 года составила 4 млрд грн, за газоснабжение – 13 млрд грн.