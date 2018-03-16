Неожиданно, но приятно: "Газпром" впервые с декабря выполнил обязательства по транзиту

Российский монополист поднял давление газа на входе в украинскую ГТС до минимального контрактного значения.

Российский газовый монополист «Газпром» впервые за последний месяц поднял давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему на восточной границе Украины до минимального значения, которое предусмотрено контрактом на транзит с национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины».

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает госкомпания-оператор ГТС «Укртрансгаз».

«Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года «Газпром» поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня - 60 кг на кв. см», - сообщили в компании, добавив, что такой шаг российской компании «неожиданный, но приятный».

«Последние годы «Газпром» совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких «праздничных» дней было в 2017 году», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», российский монополист систематически нарушает договорные обязательства и не поддерживает давления газа на входе в украинскую ГТС даже на минимальном уровне. Несмотря на это, Украина, используя свои компрессорные мощности, продолжает оставаться надежным транзитером российского газа в ЕС.

Инструмент снижения давления газа был использован «Газпромом» также в дни газового кризиса (2-3 марта). Тогда компания не только снизила давление на входе в ГТС, но и, нарушая решение Стокгольмского арбитража, отказалась поставлять в Украину газ, что вызвало временный дефицит голубого топлива. Этот дефицит был преодолен за счет сокращения потребления и наращивания импорта газа из стран ЕС.