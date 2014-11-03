Цены на 95-й бензин в Украине опустились ниже 16 гривень

Потребительские цены на бензин А-95 в Украине по состоянию на 30 октября 2014 года составили в среднем 15,99 грн, продемонстрировав уменьшение на 2,7% в последней декаде октября, согласно данным мониторинга цен социальных товаров Минэкономразвития.

В то же время, средняя цена дизтоплива за указанный период составила 15,83 грн, уменьшившись на 2,2%.

В частности, цены на бензин А-95 в региональном разрезе сильнее всего упали в Ривненской и Херсонской областях, где средние цены на бензин составили 15,78 грн и 15,81 грн, а снижение - 4,1% и 3,9% соответственно. Дороже всего литр бензина стоит в Донецкой области, где цена составила 17,32 грн, снизившись на 0,3%. В Киеве средняя цена бензина снизилась до 15,82 грн, продемонстрировав падение на 3,7% в последней декаде октября.

Читайте такжеВ США из-за падения цен на нефть сильно подешевел бензинВ то же время, цена дизтоплива сильнее всего снизилась в Черниговской и Запорожской областях, в среднем составив 15,54 грн и 15,50 грн соответственно, в процентом соотношении уменьшившись на 3,2% и 3,1%. В лидерах по дороговизне дизтоплива также находится Донецкая область, где цена в среднем составила 16,32 грн. В Киеве литр дизельного топлива стоит 15,78 грн, снизившись на 2% за последние 10 дней октября.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины, после проведенных расследований о злоупотреблении монопольным положением на рынке нефтепродуктов, считает обоснованной цену на бензин европейского качества марки «А-95» на уровне 14,1 грн.