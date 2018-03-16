За поставки электроэнергии боевикам ОРДЛО могут заплатить деньгами из госбюджета

11:54, 16 марта 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в законопроекте «Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии», который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета 15 марта, сообщают «Наші гроші».

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создано товарную биржу и ликвидировано ГП «Энергорынок». На сегодня дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская – 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности.

Один из них – погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

В представленных к законопроекту документах Минэнергоугля не указало сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО. Предложено, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет Министров.

Также предложено списать задолженность ГП «Энергорынок» перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд грн. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП «Энергорынок» и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Напомним, 26 июля 2017 года руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил о прекращении поставок электроэнергии в Донецкую область и вообще в ОРДЛО. По его словам, долги за электроэнергию потребителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с мая 2015 года составили 2,5 млрд грн. По словам руководителя Донецкой ОВЦА Павла Жебривского, долг за электроэнергию ОРДЛО состоянию на июнь 2017 года составлял 3,9 млрд грн.

Весной 2017 о прекращении поставок электроэнергии в Луганскую область заявило «Луганское энергетическое объединение», но после того периодически возобновляло поставки.

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Теги: #Минэнергоугля#электроэнергия#ОРДЛО