В ноябре Украина получит до 250 тыс. тонн южноафриканского угля

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

«Мы должны получить уже в ноябре порядка 240-250 тыс. тонн угля из Южно-Африканской Республики», - сказал Зюков.

Также замминистра сообщил, что второе судно с африканским углем должно прийти в Украину 7-8 ноября.

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«Второе судно, по информации «Укринтерэнерго», должно быть буквально 7-8 числа, в зависимости от погоды. Потом, точно так же через 7-10 дней следующая лодка», - отметил Зюков.

Как ранее сообщал УНИАН, Ильичевский морской торговый порт (Одесская обл.) 23 октября в 9:00 принял первое судно, загруженное энергетическим углем из Южно-Африканской Республики в объеме 84,2 тыс. тонн.

По словам главы Минэнергоугля Юрия Продана, цена южноафриканского угля с доставкой в украинские порты составляет 86 долл. за тонну и формируется на торговых биржах, что является наиболее прозрачным путем определения цены.

Государственное предприятие «Укринтерэнерго» выступает покупателем африканского угля от Украины.