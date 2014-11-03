Украина из-за войны на Донбассе потеряла 12 млн тонн угля

Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе, где находится 80% всех шахт, сказал на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков.

«Мы потеряли за последние месяцы из-за боевых действий почти 12 млн тонн угля. Государственные предприятия добыли 16 млн тонн, и у них потери составили 3,7 млн тонн», - сказал Зюков.

По словам замминистра, добыча угля за 10 месяцев 2014 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 57 млн тонн с 68,6 млн тонн.

Читайте такжеУголь из Южно-Африканской Республики обходится Украине в $86 за тоннуСправка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.