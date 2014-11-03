Россия из-за долгов сократила Сербии подачу газа почти на треть

Об этом сообщил журналистам министр горнорудной промышленности и энергетики Сербии Александр Антич, пишет РИА "Новости".

"За последнюю неделю мы со стороны "Газпром экспорта" имеем уменьшение поставок на 28%. Но все эти дни наша система снабжения газом работала абсолютно нормально, потому что у нас было достаточное количество газа из российских источников, местного производства, также мы частично покрывали недостающее количество из газохранилища "Банатский двор", — сказал Антич.

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Что касается сербских долгов за газ, то министр выразил уверенность, что стороны "найдут общий язык".

"Сербиягаз" "Газпром экспорту", точнее "Югоросгазу" (предприятие-посредник), задолжала за поставленный газ 224 миллиона долларов, и последние несколько недель мы вели интенсивные переговоры с нашими российскими партнерами в связи с динамикой возврата этих долгов", — сказал Антич.

По его словам, до конца года Сербия погасит часть задолженности примерно в 100 миллионов.

Ранее УНИАН сообщал, что Сербия не поддерживает санкции против России.