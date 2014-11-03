Украина заплатит за российский газ из золотовалютных резервов

Национальный банк Украины договорился с Международным валютным фондом об оплате за российский газ напрямую из золотовалютных резервов.

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула, что в результате победы демократических проевропейских сил на выборах в Верховную Раду можно говорить о политической стабилизации в стране, а также строить более оптимистичные прогнозы в отношении макроэкономической ситуации, учитывая достигнутые договоренности о закупке газа.

«Нам удалось договориться с Международным валютным фондом, что все платежи для оплаты газа мы сможем делать напрямую из наших валютных резервов. МВФ нас в этом поддержит. Поэтому нет никаких сомнений, что все оплаты, о которых мы договорились, за газ перед «Газпромом» по последнему договору закупки газа и реверсный газ, который у нас уже законтрактован, мы поддержим», - сказала Гонтарева.

Она пояснила, что таким образом крупнейший импортер НАК «Нафтогаз Украины», который мог бы создавать дисбалансы, не попадает на валютный рынок, что окажет стабилизирующий эффект на национальную валюту.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября представители Украины, России и Еврокомиссии подписали документы, которые позволят решить проблему дефицита поставок газа Киеву для прохождения ближайшего отопительного сезона.

В соответствии с договоренностями, Россия должна возобновить поставки газа Украине, которые были полностью прекращены в июне этого года, после того, как получит 1,45 млрд долларов оплаты в счет долга за ранее поставленное топливо.

В общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долларов, 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.

Переговоры по урегулированию газового конфликта Киева и Москвы при посредничестве Европейской комиссии продолжались с мая этого года и последние договоренности являются лишь частичным решением спора, который стороны надеются окончательно решить в международном суде в Стокгольме.