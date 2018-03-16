"Газпром" должен оплачивать Украине транзит газа по рыночной цене – Гройсман

По словам премьер-министра, Кабмин нацелен эксплуатировать ГТС совместно с иностранными партнерами.

Российский газовый монополист "Газпром" должен будет платить Украине рыночную стоимость услуг по транзиту российского природного газа в страны ЕС.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время эфира на одной из радиостанций.

"Мы имеем газотранспортную систему и нацелены совместно с нашими иностранными партнерами ее эксплуатировать. "Газпром" сможет использовать нашу систему, уплачивая нам за транзит рыночные цены. Здесь другого (варианта – УНИАН) просто нет", - сказал он.