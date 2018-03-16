"Газпром" должен оплачивать Украине транзит газа по рыночной цене – Гройсман

19:22, 16 марта 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время эфира на одной из радиостанций.

"Мы имеем газотранспортную систему и нацелены совместно с нашими иностранными партнерами ее эксплуатировать. "Газпром" сможет использовать нашу систему, уплачивая нам за транзит рыночные цены. Здесь другого (варианта – УНИАН) просто нет", - сказал он.

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Теги: #транзит российского газа#транзит газа через Украину