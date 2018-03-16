"Энергоатому" не хватает более 1,4 миллиарда гривень на закупку ядерного топлива – глава компании

По словам Недашковского, такого еще никогда не было.

Глава национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии, установленный Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 2018 год, не покрывает ее минимальные потребности, в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 миллиарда гривень.

Читайте также"Энергоатом" закончил 2017 год с убытком в размере 1,3 миллиарда гривень

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно сообщению, Недашковский отметил, что незначительное повышение тарифа с 1 января 2018 года до 54,3 копейки за 1 кВт-ч по-прежнему не покрывает минимальные потребности компании.

"В частности, на закупку ядерного топлива в текущем году нам не хватает 55,6 миллиона долларов, или 1,436 миллиарда гривень (по курсу НБУ на 12 марта 2018 года). Такого еще никогда не было, дефицит по направлению финансирования поставок ядерного топлива образовался после того, как НКРЭКУ ввела "виртуальную" методику расчета затрат на закупку ядерного топлива, не учитывающую существующие контракты с поставщиками топлива", - цитирует Недашковского пресс-служба.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что такая тарифная политика НКРЭКУ по отношению к "Энергоатому" поставила компанию на грань выживания. Он напомнил, что в 2017 году также наблюдался дефицит тарифа, из-за чего многие программы компании были недофинансированы.

"Проблемой остается дефицит тарифа, установленного для "Энергоатома" НКРЭКУ, который в 2017 году не покрывал потребность в финансировании производственных программ "Энергоатома". В частности, недофинансированными остались мероприятия по продлению срока эксплуатации энергоблоков АЭС и Комплексной программы повышения безопасности АЭС некапитального характера на 133 миллиона гривень. Ремонтные работы были недофинансированы на 108 миллионов гривень, плановые работы по эксплуатации - на 46 миллионов гривень. Финансовые расходы, среди которых выплата процентов по банковским кредитам, недофинансированы на 506 миллионов гривень. В целом дефицит тарифа по итогам 2017 года составил 1,668 миллиарда гривень, и это по нашим минимально необходимым потребностям, утвержденным правительством в инвестиционной программе "Энергоатома", - сказал Недашковский.

Также он отметил, что в 2017 году продолжала расти задолженность госпредприятия "Энергорынок" перед "Энергоатомом", которая уже превысила 12,6 миллиарда гривень.

"Компания разработала и подала на согласование в Минэнергоугля предложения к проекту закона Украины об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии, данные предложения предусматривают полное погашение задолженности перед "Энергоатомом" со стороны ГП "Энергорынок". Предлагается погашать задолженность путем увеличения уставного фонда "Энергоатома" через получение облигаций внутреннего государственного займа в объеме, равном сумме долга "Энергорынка". К сожалению, в той редакции законопроекта, которая была направлена на согласование центральным органам исполнительной власти, наши предложения не были учтены, но мы будем продолжать работу по этому направлению, отстаивая интересы государственной компании", - подчеркнул Недашковский.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2017 году получил 1,3 миллиарда гривень убытка, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистой прибылью 232,8 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.