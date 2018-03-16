"Киевэнерго" Ахметова довело ЖКХ столицы до критического состояния - СМИ

Среди причин прекращения сотрудничества КГГА и «Киевэнерго» были названы ужасное состояние теплосетей и некачественная работа сотрудников компании.

Киевская городская государственная администрация не намерена продлевать договор аренды теплосетей с ПАО «Киевэнерго», которое принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, так как компания довела жилищно-коммунальное хозяйство столицы до критического состояния. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале bigmir.net.

Как сообщается, причин не продлевать договор с «Киевэнерго» у КГГА много. Одной из главных является единовластный контроль частного предприятия над предоставлением тепла и горячего водоснабжения для мегаполиса.

«Причин не продлевать договор с «Киевэнерго» у столицы на самом деле уйма. Первая. При прошлой власти контрольный пакет акций, который раньше принадлежал государству, выкупила компания олигарха Рината Ахметова. А это вообще достаточно опасно, когда контроль процессов предоставления тепла и горячего водоснабжения многомиллионного города осуществляет не город, а частное предприятие», – говорится в статье.

Также среди причин прекращения сотрудничества КГГА и «Киевэнерго» были названы ужасное состояние теплосетей и некачественная работа сотрудников компании.

«Вторая (причина, – ред.). Состояние теплосетей ужасающее – более 80% труб находятся в аварийном состоянии. Ведь вместо того, чтобы вкладывать деньги в реальный ремонт теплосетей, руководство «Киевэнерго» годами банально наживалось на киевлянах. Третья. Киевляне регулярно жалуются на работу сотрудников «Киевэнерго». Жалобы поступают и на неаккуратную и неоправданно затянутую работу аварийных бригад, в результате чего дворы столицы месяцами остаются разрытыми, чем доставляют неудобства и даже создают опасность для жильцов, которые, к тому же, сидят все это время без тепла и горячей воды», – сказано в материале.

Отмечается, что теперь для модернизации и замены всех аварийных труб в городе нужно около 30 миллиардов гривен.

«Это почти целый бюджет города! Вот к чему привела бесхозяйственность и жадность «Киевэнерго», которое годами почти не выделяло средства на ремонт и замену теплосетей», – пишут авторы публикации.

По данным издания, после решения Киевсовета не продлевать договор с «Киевэнерго» предоставлением услуг ЖКХ может заняться «Киевкоммунэнерго».

«Возникает вопрос – а кто, если не «Киевэнерго»? Есть вариант, что эту работу может перенять коммунальное предприятие «Киевкоммунэнерго», которое Киевсовет создал еще в прошлом году. Уже этой зимой предприятие обеспечивало транспортировку тепла в дома двух районов города – Дарницкий и Днепровский», – отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что сейчас Киеву нужно будет направить все силы на развитие и модернизацию теплоэнергетического комплекса. Ведь «в наследство после 17-летней аренды» компанией «Киевэнерго» городу достались трубы в критическом состоянии».

«Сейчас главная задача – развитие теплоэнергетического комплекса и его модернизация. Для этого необходимо привлекать как средства бюджета, так и средства международных инвесторов. Что «Киевэнерго» за 17 лет сделать не смогло или, скорее, не удосужилось. Но, по крайней мере, можно быть уверенным – деньги с оплаты услуг ЖКХ после возвращения теплосетей Киеву точно пойдут не в карман олигарху, а на модернизацию городского теплового хозяйства», – констатируется в статье.