Сенаторы США призывают Трампа заблокировать проект "Северный поток-2"

Сенаторы отмечают, что транзит российского газа на европейские рынки является критически важным для украинской экономики.

39 сенаторов от Республиканской и Демократической партий США призвали Министерство финансов, Государственный департамент и администрацию Дональда Трампа предотвратить строительство газопровода «Северный поток-2», которым Россия планирует поставлять природный газ в страны ЕС в обход территории Украины.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Сената США соответствующем обращении.

Сенаторы призывают использовать все инструменты, чтобы предотвратить строительство упомянутого газопровода.

«Северный поток-2»... сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми к российской политике принуждения и его вредного воздействия. Этот трубопровод был бы шагом назад в вопросе диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с администрацией над дополнительными мерами, чтобы быть уверенными в том, что «Северный поток-2» никогда не будет построен, и в том, что наши европейские союзники и партнеры смогут обеспечить собственную надежную и прочную энергетическую независимость», - отмечается в обращении.

Также сенаторы отметили, что газопровод подорвет экономику Украины и других стран-транзитеров российского газа в Центральной Европе.

«Северный поток-2» устранит одну из крупнейших причин, из-за которой Россия избегает полномасштабного конфликта в восточной Украине, о чем Кремлю хорошо известно. Транзит российского природного газа на европейские рынки является критически важным для украинской экономики», - считают сенаторы США.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты выступают против строительства "Северного потока-2", поскольку этот проект приведет к негативным последствиям в энергетическом секторе и экономике Украины.

28 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае строительства газопровода «Северный поток-2» транзит через Украину может сохраниться, «вопрос в объемах».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».