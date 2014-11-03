Крупнейшие в мире нефтяные компании хотят сокращать расходы

Крупнейшие в мире нефтедобывающие компании, например, такие как ExxonMobil, Chevron и Shell, считают необходимым сокращать расходы.

Причиной этого является падение мировых цен на нефть, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В третьем квартале этого года ExxonMobil, Chevron и Shell получили суммарную прибыль приблизительно $18,9 млрд.

Из-за снижения стоимости нефти компании отказываются от планов по расширению производственных мощностей и закрывают или продают нерентабельные активы.

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Несмотря на сложившуюся ситуацию, в будущем компании прогнозируют увеличение объемов добычи нефти и газа.

На прошлой неделе Exxon и Chevron одобрили стратегию расширения производства к 2017 году.

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