В Луганской области отключают электроэнергию из-за дефицита угля на ТЭС

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской ОГА.

Москаль отметил, что для минимального жизнеобеспечения Луганской области нужно 500 мВт электроэнергии.

«В мирное время эту потребность с избытком покрывала ДТЭК “Луганская ТЭС” в г. Счастье. Однако из-за боевых действий топливо для Луганской ТЭС - уголь марки “антрацит” - осталось на оккупированной ЛНР территории. Антрацита накопилось уже 1,4 миллионов тонн, но доставить его на ТЭС даже при доброй воле боевиков невозможно, поскольку в нескольких местах повреждена железная дорога», - отметил председатель ОГА.

Москаль сообщил, что сейчас топливо на ТЭС поставляется только с одной шахты в Гуково, которая принадлежит ДТЭК. «Шахта работает круглосуточно, но угля все равно не хватает. Из-за острого дефицита топлива работают только два из четырех энергоблоков, которые производят всего 350 мВт электроэнергии. Для области этого явно недостаточно, поэтому при возрастании потребления электроэнергии (особенно при резком похолодании) автоматика отключает целые районы потребителей от света», - сказал он.

Москаль также отметил еще одну проблему, которая заключается в том, что Луганская область сейчас отсоединена от единой энергетической системы Украины и работает в автономном режиме. «Причина - поврежденные террористами магистральные ЛЭП на Бахмутке и Веселой Горе. Допустить туда ремонтные бригады боевики категорически отказываются», - объяснил он.

Вместе с тем, по словам Москаля, чтобы как-то выйти из ситуации, уже запущена Северодонецкая ТЭЦ. «На днях разгоним ее до полной мощности и получим дополнительно 80 мВт. Кроме того, во вторник подсоединим Лисичанск к единой энергетической системе Украины (специалисты установили, что технически это возможно), и рассчитываем еще на дополнительные 40 мВт. Таким образом, в целом получим 470 из 500 минимально необходимых мВт», - заявил руководитель администрации.

Москаль выразил надежду, что после этого ситуация немного стабилизируется и веерные отключения уменьшатся.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что будет увольнять чиновников Минэнергоугля и других ведомств за допущение веерных отключений энергосистемы Украины.

Также Яценюк пообещал обратиться в Генпрокуратуру и добиваться уголовной ответственности для тех, кто будет причастен к веерным отключениям.