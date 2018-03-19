Постановление ВР о недопущении строительства «Северного потока-2» необходимо принять на этой неделе – «Народный фронт»

Тему Северного потока поднимал во время своих переговоров и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, который 15-16 марта посетил Польшу и Литву.

«Народный фронт» требует от парламента принять постановление о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2». Проект постановления был зарегистрирован фракцией на прошлой неделе.

Об этом подчеркнул руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

«Еще на прошлой неделе фракция «Народный фронт» зарегистрировала проект обращения к государствам ЕС, чтобы они прекратили строительство «Северного потока-2». Это обращение еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести до наших западных партнеров пагубность сотрудничества с кремлевскими дельцами», - подчеркнул он.

Максим Бурбак также добавил, что тему Северного потока поднимал во время своих переговоров и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, который 15-16 марта посетил Польшу и Литву.

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"В Литве лидер «Народного фронта» встретился с премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции «Революция, война и ее последствия», - сообщил он.

«Лидер «Народного фронта» дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего западного мира. Арсений Яценюк подчеркнул на укреплении украинско-польского диалога, расширении и объединении санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также лидер «Народного фронта» заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта «Северный поток-2»», - отметил Максим Бурбак.