Ривненская АЭС вывела на ремонт второй энергоблок

В пресс-службе станции сообщили, что работает два энергоблока, замечаний к работе оборудования и персонала нет.

Ривненская АЭС вывела второй энергоблок на плановый ремонт, который продлится в течение 45 дней.

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Об этом сообщает пресс-служба станции.

"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, 17 марта в 00:02 энергоблок №2 отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", - сказано в сообщении.

По информации пресс-центра, во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, которые будут направлены на повышение уровня безопасности.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта из 15 энергоблоков украинских АЭС на ремонте находились 4 блока - второй и четвертый на Запорожской станции, третий на Ривненской и второй на Южно-Украинской станции.