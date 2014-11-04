Цена нефти WTI упала ниже $79 - до более чем двухлетнего минимума

Стоимость поставок в декабре техасской светлой нефти (WTI) уменьшилась в понедельник на торгах в Нью-Йорке на $1,76 (2,2%) до $78,78 за баррель в связи с тем, что компания Saudi Arabian Oil снизила стоимость экспорта нефти в США.

Как пишет ТАСС, данная стоимость WTI является минимальной с июня 2012 года. При этом на электронных торгах энергоноситель достигал и более низкого уровня - $78,25 за баррель.

Как указывают аналитики, причиной падения цены на нефть на торгах стало снижение стоимости ее поставок из Саудовской Аравии в США и Азию, о котором объявила ранее национальная нефтяная компания Saudi Arabian Oil.

"Данный шаг со стороны Саудовской Аравии указывает на то, что она пытается сохранить свою долю рынка в США, которая недавно несколько сократилась, - указал сотрудник хедж-фонда Again Capital LLC Джон Килдаф. "Видимо, саудиты чувствуют себя комфортно при такой цене и уровне спроса", - подчеркнул он. По его словам, "похоже, что Саудовская Аравия рассчитывает на то, что рост спроса на нефть зимой позволит им укрепить положение".

Читайте такжеПутин теряет своего лучшего друга: дорогую нефть - Bloomberg"Предложение сырой нефти очень велико, - отметила представитель консультационной компании Energy Security Analysis Сара Эмерсон. - Ситуация по-прежнему отличается значительной волатильностью. Я не удивлюсь, если к концу года нефть марки Brent приблизится к $80, при этом также вполне возможно, что она будет находиться и на уровне $95".

Снижению нефтяных цен способствует и повышение курса национальной валюты США. "Укрепление доллара продолжает оказывать давление на сырье, - указал аналитик из компании Citi Futures Perspective Тим Эванс. - Эта тенденция уже прочно устоялась и, по всей видимости, продолжится".