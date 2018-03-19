"Донбассэнерго" за год получила почти 60 миллионов прибыли

2016 год компания завершила с убытком в размере 45,2 миллиона гривень.

Частная энергогенерирующая компания "Донбассэнерго", часть активов которой находится на не подконтрольной Украине территории, в 2017 году получила 57,3 миллиона гривень прибыли, тогда как 2016 год компания завершила с убытком в размере 45,2 миллиона гривень.

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Об этом говорится в повестке собрания акционеров компании, которое назначено на 24 апреля.

Согласно сообщению, акционеры в том числе рассмотрят три варианта решения по распределению чистой прибыли за 2017 год с выплатой дивидендов в размере 30%, 50%, или 75%.

Как сообщал УНИАН, после военных действий летом 2014 года на не подконтрольной украинской власти территории Донбасса осталась Старобешевская ТЭС, которая принадлежит "Донбассэнерго". На сегодня компания владеет и управляет лишь Славянской ТЭС.

Справка УНИАН. "Донбассэнерго" эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт. Контрольный пакет акций компании принадлежит "Энергоинвест Холдингу" бизнесмена Игоря Гуменюка.