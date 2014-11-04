Венгерские депутаты решили ускорить строительство "Южного потока"

Венгерский парламент в понедельник, 3 ноября, принял закон, открывающий путь для строительства газопровода "Южный поток", сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

В документе, принятом при поддержке депутатов правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, указано, что теперь строить газопроводы могут даже те компании, которые не имеют соответствующей лицензии на эксплуатацию.

По мнению экспертов, данный закон ориентирован на венгерско-российскую проектную компанию, которая должна строить венгерский участок "Южного потока" и контролируется российским "Газпромом". По газопроводу газ из России будет поставляться по дну Черного моря через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению в Италию. По "Южному потоку" Москва сможет транспортировать газ в Европу, обойдя территорию Украины.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был одним из европейских политиков, которые критиковали санкции против России. В начале июля Орбан заявлял, что Венгрия была намерена продолжить строительство "Южного потока", по которому российский газ будет поставляться в обход Украины. "Венгрия будет строить "Южный поток", поскольку этот проект обеспечит безопасность нашего энергоснабжения", - заявлял он тогда.

Читайте такжеВ Словакии подчеркивают, что украинская ГТС намного мощнее "Южного потока"Как известно, проект строительства "Южного потока" был заблокирован ЕС. Одна из главных претензий европейских чиновников к проекту заключается в том, что в соответствии с правовыми нормами ЕС, поставщик энергоносителей, в данном случае "Газпром", не имеет права контролировать доступ к трубопроводам.

В соответствии с позицией ЕС, в августе Болгария приостановила все действия по газопроводу "Южный поток" до тех пор, пока проект не будет соответствовать европейскому законодательству.