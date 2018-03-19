"Энергоатом" рассчитывает на запуск ЛЭП "Запорожская АЭС - Каховская" в этом году

Данная линия электропередач позволит Запорожской АЭС увеличить объем произведенной и отпущенной в энергосистему электроэнергии на 700 МВт.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" рассчитывает, что в 2018 году будет введена линия электропередач "Запорожская АЭС - Каховская", которая позволит атомной станции увеличить объем произведенной и отпущенной в энергосистему электроэнергии на 700 МВт.

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Об этом в ходе круглого стола в Верховной Раде сообщил технический директор "Энергоатома" Александр Шавлаков.

"Мы со своей стороны готовы к тому, чтобы в этом году ввести линию 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская". Таким образом плюс 700 МВт мы ожидаем еще в этом году получить от Запорожской АЭС", - сказал Шавлаков.

Он отметил, что в связи с тем, что ЛЭП "Запорожская АЭС - Каховская" все еще не достроена, "Энергоатом" не может поднять мощность станции при работе всех шести энергоблоков более чем 5300 МВт.

"Эти 700 МВт нашей стране иногда жизненно важны", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля и Европейский инвестиционный банк в сентябре 2011 года подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач напряжением 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская" в объеме 175 млн евро. В сентябре 2012 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение на проведение строительства.

В 2014 году было начато строительство подстанции "Каховская".

В начале августа 2016 года пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что компании-подрядчики завершили строительные работы подстанции "Каховская" на 90%.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.