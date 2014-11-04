Некоторые регионы России находились без света из-за аварийного отключения на Ростовской АЭС
10:10, 04 ноября 2014Энергетика
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В результате отключения блоков было нарушено электроснабжение некоторых регионов.
Некоторые российские регионы остались без света / Фото УНИАН
Два энергоблока Ростовской АЭС отключены из-за срабатывания защиты одной из электроподстанций, сообщает ТАСС.
«Проводились работы на линии Южной. Сработала защита, оба энергоблока отключены от сети. Ничего такого, что могло бы напугать жителей, не произошло», - сообщил ТАСС начальник Управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.
Источник в региональном МЧС сообщил, что в результате отключения блоков было нарушено электроснабжение некоторых регионов. Радиационный фон в норме.
Читайте такжеУкраина собирается достроить блоки АЭС быстро и без России«По резервной линии были запитаны Адыгея, Краснодарский край и Ростовскую область», - сказал собеседник агентства.
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