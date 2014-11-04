Некоторые регионы России находились без света из-за аварийного отключения на Ростовской АЭС

Два энергоблока Ростовской АЭС отключены из-за срабатывания защиты одной из электроподстанций, сообщает ТАСС.

«Проводились работы на линии Южной. Сработала защита, оба энергоблока отключены от сети. Ничего такого, что могло бы напугать жителей, не произошло», - сообщил ТАСС начальник Управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Источник в региональном МЧС сообщил, что в результате отключения блоков было нарушено электроснабжение некоторых регионов. Радиационный фон в норме.

Читайте такжеУкраина собирается достроить блоки АЭС быстро и без России«По резервной линии были запитаны Адыгея, Краснодарский край и Ростовскую область», - сказал собеседник агентства.