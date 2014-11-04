Украине для внедрения возобновляемых источников энергии нужно 300 млрд гривень

Заменить традиционные источники энергии возобновляемыми стоит 300 млрд гривень / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе открытия выставки «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014» сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

«11% альтернативных источников энергии в общем балансе энергоресурсов должно быть произведено и потреблено в 2020 году (в Украине – УНИАН). Сегодня мы имеем только 3,8%. Нам нужно сделать большой прыжок, и на это нужны, по нашим предварительным подсчетам, инвестиции в 300 млрд грн, включая 2020 год», – сказал Савчук.

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При этом он ожидает, что в финансировании этих проектов примут участие как украинские, так и зарубежные инвесторы.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального экологического центра Украины, за счет внедрения новых энергоэффективных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности Украина сможет ежегодно экономить 11,4 млрд евро. Эта цифра превышает стоимость импортированного из России газа и ядерного топлива в 2013 году.

Также сообщалось, что Украина в 2014 году направит на реализацию энергоэффективных проектов почти 500 млн грн, которые предоставил Европейский Союз.