"Газпром" и после 2020 года не сможет обойтись без транзита через Украину - РосСМИ

Российские газопроводы в обход Украины даже после 2020 году не смогут заменить собой украинскую ГТС.

Российский монополист "Газпром" не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в Европу даже к 2020 году.

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Об этом пишет "Коммерсант".

"К этому сроку наземная инфраструктура в ЕС не будет готова к приему газа "Северного потока-2", поскольку не все локальные трубопроводы будут достроены", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о газопроводе Eugal на территории Германии, завершение строительства которого запланировано к концу 2020 года. В его отсутствие "Газпром" сможет поставлять по "Северному потоку-2" только 34 миллиарда кубометров газа в год при проектной мощности 55 миллиардов кубометров.

Если при этом будут достроены обе нитки "Турецкого потока" (вместе около 31 миллиарда кубометров), то возможности экспорта газа из России вырастут на 65 миллиардов кубометров в год по сравнению с нынешними объемами. Для сравнения, в 2017 году российский "Газпром" прокачивал через украинскую ГТС 93 миллиарда кубометров.

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Таким образом, Россия останется зависимой от украинской ГТС даже в случае успешного завершения всех трубопроводных проектов в обход Украины.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате долга Украине.

"Газпром" на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Тем не менее, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставке газа. В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 миллиарда гривень. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов "Газпрома" в Украине, а также поиск правовых механизмов для ареста активов компании за рубежом. Украина сформировала межведомственную комиссию по взысканию штрафа Антимонопольного комитета с "Газпрома" в размере 172 миллиардов гривень (около 6 миллиардов долларов) в зарубежных юрисдикциях. По словам министра юстиции, Украина имеет 27 юрисдикций, которые будут способствовать взысканию средств, благодаря наличию договоров о двухсторонней правовой помощи. Сам процесс, по оценке министра, может занять 9-10 месяцев.