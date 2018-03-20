Катар готов поставлять в Украину сжиженный природный газ – Порошенко

По словам президента, поставки катарского сжиженного природного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Катар в рамках переговоров по диверсификации источников газоснабжения во время официального визита президента Украины Петра Порошенко сообщил о готовности поставлять в нашу страну сжиженный природный газ.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал президент и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

"Эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности для повышения нашей энергетической безопасности", - подчеркнул президент.

Президент выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами залива и, в частности, с Катаром и Кувейтом.

Как сообщал УНИАН, в 2014-2015 годах Украине удалось значительно диверсифицировать импортные поставки природного газа. С ноября 2015 года наша страна не покупает газ у поставщика-монополиста (РФ), а вместо этого закупки производятся у нескольких стран ЕС.

В прошлом году Украина также начала получать первые партии сжиженного природного газа из США, который поставлялся в нашу страну через польский терминал, расположенный на Балтийском море.

Ранее также сообщалось, что поставки сжиженного газа через пролив Босфор и Дарданеллы заблокированы из-за позиции Турции, которая уже заявляла свою позицию против пропуска танкеров с газом в адрес украинских терминалов (если они будут построены).

Согласно отчету "Международного газового союза" за 2017 год, Катар долгое время остается крупнейшим мировым экспортером сжиженного природного газа. Его доля на мировом рынке занимает около 30%.