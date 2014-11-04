«Энергоатом» подписал меморандум о создании в Украине прозрачной системы гоcзакупок

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, подписал меморандум о создании в Украине прозрачной и эффективной системы государственных закупок.

Как отмечается в сообщении компании, документ подписали президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и группа «Прозрачные Закупки» гражданской платформы «Новая Страна» на прошлой неделе.

«Таким образом, ГП НАЭК «Энергоатом» присоединилось к работе по эффективному реформированию системы государственных закупок в Украине путем перевода ее в формат электронных торгов. Главными целями реформы является искоренение и системное предотвращение коррупции, а также повышение конкуренции за счет упрощения для бизнеса доступа к государственным закупкам», - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, на сегодняшний день в Украине создана нормативно-правовая и институциональная база, регулирующая традиционные «бумажные» процессы государственных закупок. В отношении таких процедур законодательство Украины формально соответствует основным международным нормам и стандартам в этой сфере. Однако, как показывает практика, формальное соответствие украинскому законодательству не гарантирует прозрачных, эффективных и справедливых процедур закупок, а также не способствует решению главной проблемы в сфере государственных закупок - искоренению системной коррупции.

«Опыт других стран по введению электронной системы государственных закупок в первый же год дает минимум 10% экономии за счет улучшенных процедур. В случае Украины этот показатель может значительно вырасти благодаря устранению причин, способствующих развитию системной коррупции», - подчеркивается в сообщении «Энергоатома».

«В результате проведенных, казалось бы, открытых торгов, мы получаем цены, далеко не соответствующие рыночным. Некоторые случаи приводили к тому, что сам тендер превращался в свой антипод - из редукциона в аукцион», - цитирует пресс-служба слова президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

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Справка УНИАН. Инициативная группа «Прозрачные Закупки», используя наработанный опыт внедрения реформы государственных закупок в Грузии, активно занимается разработкой системы электронных закупок в Украине. Концепция реформирования процедуры государственных закупок предусматривает проведение ряда взаимосвязанных правовых, институциональных и организационных мероприятий с целью максимально быстрого внедрения электронных тендеров и реверсивных аукционов в системе государственных закупок, в тесной взаимосвязи с задачами антикоррупционной политики, развития конкуренции и перевода государственных процедур на электронные сервисы.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.