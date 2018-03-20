"Укргазбанк" выделил 19 миллионов евро на солнечную электростанцию в Запорожской области
Государственный "Укргазбанк" выделил частной энергокомпании Tokmak Solar Energy 19 миллионов евро кредита на строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 50 МВт, которая будет расположена возле города Токмак в Запорожской области.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба банка.
Согласно сообщению, первая очередь станции будет иметь мощность 11 МВт, в 2018 году она сможет произвести 14 миллионов кВт-ч электроэнергии.
"Полное завершение строительства запланировано на декабрь 2018 года. После запуска мощность СЭС составит 50 МВт и обеспечит "чистой" энергией жителей 6 районов Запорожской области", - отметили в пресс-службе, добавив, что это уже вторая солнечная электростанция в Запорожской области, которую финансирует банк.
Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, в 2017 году доля солнечной генерации в структуре возобновляемой энергетики (с учетом крупных ГЭС) выросла с 2% (результат 2016 года) до 6,3%.
В 2016-2017 годах "Укргазбанк" предоставил более 250 миллионов евро кредитов для строительства объектов возобновляемой энергетики.