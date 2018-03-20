"Укргазбанк" выделил 19 миллионов евро на солнечную электростанцию в Запорожской области

Согласно сообщению, это уже вторая солнечная электростанция в Запорожской области, которую финансирует банк.

Государственный "Укргазбанк" выделил частной энергокомпании Tokmak Solar Energy 19 миллионов евро кредита на строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 50 МВт, которая будет расположена возле города Токмак в Запорожской области.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, первая очередь станции будет иметь мощность 11 МВт, в 2018 году она сможет произвести 14 миллионов кВт-ч электроэнергии.

"Полное завершение строительства запланировано на декабрь 2018 года. После запуска мощность СЭС составит 50 МВт и обеспечит "чистой" энергией жителей 6 районов Запорожской области", - отметили в пресс-службе, добавив, что это уже вторая солнечная электростанция в Запорожской области, которую финансирует банк.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, в 2017 году доля солнечной генерации в структуре возобновляемой энергетики (с учетом крупных ГЭС) выросла с 2% (результат 2016 года) до 6,3%.

В 2016-2017 годах "Укргазбанк" предоставил более 250 миллионов евро кредитов для строительства объектов возобновляемой энергетики.